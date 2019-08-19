Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Доллар взлетел

Lenta.ru07:44

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20

Курс доллара превысил 67 рублей

Эхо Москвы07:30

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъ08:24

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля

RT на русском07:15

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газета07:47
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СМИ анонсировали увольнение коммерческого директора «Спартака»

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