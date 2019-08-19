Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Интерпол задержал самую разыскиваемую в Финляндии россиянку
Международной криминальной полицией была задержана россиянка Светлана Хютти, которая состоит в списке самых разыскиваемых преступников.
Обновлено в 09:59
Спорт
11-кратная чемпионка мира сдала положительный допинг-тест
Обновлено в 13:39
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров с Нетаньяху
Президент Украины Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 19 августа, обсудили обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, а также проблемы при въезде граждан Украины в Израиль.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака
О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
Обновлено в 04:38
Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего гола прошлого сезона
ФИФА назвала претендентов на получение премии Ференца Пушкаша. Приз автору лучшего гола прошлого сезона будет вручен 20 октября.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
Обновлено в 07:40
Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено в 04:53
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 14:04
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 18:31
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Севастополе мусоровоз снес 15 машин
По предварительной информации, автомобили снес мусоровоз, у которого отказали тормоза.
Обновлено в 12:05
Экономика
Член семьи Ротшильдов стал собственником аэропорта Кишинева
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Наука
Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов
Российские ученые выяснили, что галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты, пишет пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
Обновлено в 10:53
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27