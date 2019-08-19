Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русском12:01

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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Курс доллара превысил 67 рублей

Эхо Москвы07:30

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъ08:24

Доллар взлетел

Lenta.ru07:44
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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Зеленский рассказал об итогах переговоров с Нетаньяху

Президент Украины Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 19 августа, обсудили обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, а также проблемы при въезде граждан Украины в Израиль.
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О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
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ФИФА назвала претендентов на получение премии Ференца Пушкаша. Приз автору лучшего гола прошлого сезона будет вручен 20 октября.
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Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
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Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
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15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
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Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн

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США испытали запрещенную ДРСМД ракету

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Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов

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На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
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