Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости вчера в 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Рубль замедлил темпы снижения на подорожании нефти Brent

ПРАЙМвчера в 13:44

Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русскомвчера в 12:01

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъвчера в 08:24

Доллар превысил 67 рублей

Газета.Ruвчера в 07:30

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБКвчера в 07:20

Курс доллара вырос выше 67 рублей впервые с 14 февраля

Московский Комсомолецвчера в 07:40

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАССвчера в 07:31
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Армия и оружие

NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол

Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»

Обновлено вчера в 09:34
Музыка

Дочь Умы Турман выпустила два музыкальных сингла

Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук опубликовала в YouTube два музыкальных сингла.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Украина арестовала танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Украинская прокуратура сообщает об аресте танкера Мрия, якобы поставлявшего топливо Черноморскому флоту в Крым.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера

США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:12
Авто

Какие дополнительные опции чаще всего выбирают при покупке нового авто?

Следует отметить, что согласно подсчетам, клиенты расходуют на дополнительные опции приблизительно 7% от общей стоимости новой машины.
Обновлено вчера в 14:10
Религия

19 августа православные отмечают Преображение Господне

Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства

Даниэль Кормье: «Это было удивительное путешествие»

Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали мне, вы причастны к моим удивительным достижениям.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Спартака“»

Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Шоу-бизнес

Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным

После тяжелого развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Каролина обрела новое счастье.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено вчера в 13:06
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 19:14
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская поделилась трогательной фотографией сыновей

На следующий день после родов муж актрисы Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 21:01
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.
Обновлено вчера в 09:03
Здоровье

Названа опасная для здоровья окружность талии

Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна

Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол

Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»

Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
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