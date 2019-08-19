Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Политика
Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Политика
Финляндия не оценила амбиции Польши против «Северного потока-2»
Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.
Обновлено в 10:44
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»
Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (Перерыв)
Шестой тур чемпионата России по футболу закроется главным дерби страны «Спартак»–ЦСКА.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Происшествия
Депутат на Кубани заподозрен в контрабанде боеприпасов
Два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения) возбуждены в отношении депутата местного совета Тверского сельского поселения.
Обновлено в 12:40
Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Политика
В Госдуме анонсировали расследование вмешательства в дела РФ
12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство.
Обновлено в 11:00
Футбол
Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»
Обновлено в 11:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом "геноцида украинского народа", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Происшествия
Дагестанские паломники попали в смертельное ДТП в Саудовской Аравии
Недалеко от Эр-Рияда автобус с дагестанскими паломниками, направлявшимися из Мекки в Дубай, был протаранен фурой.
Обновлено в 09:52
Футбол
Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
Обновлено в 09:34
Футбол
О чём говорили в шестом туре РПЛ
Все матчи шестого тура РПЛ начались с оваций в честь экипажа самолёта Airbus А321, который 15 августа совершил успешную аварийную посадку в кукурузном поле.
Обновлено в 11:18
Футбол
СМИ сообщили детали контракта «Зенита» с Круговым
Обновлено в 10:13
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака
О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
Обновлено в 04:38
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 11:38