Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Политика
Украина и Израиль договорились о расширении зоны свободной торговли
Украина и Израиль договорились расширить соглашение о свободной торговле между двумя странами и открыть центры высокотехнологичного развития.
Обновлено в 08:15
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 08:01
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
Эксперты ВШЭ назвали возможные сроки нового кризиса в России
Возможное обострение торговой войны между США и Китаем способно привести к замедлению темпов роста крупнейших экономик мира, что неизбежно отразится на России, отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46
Политика
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Наука
Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Происшествия
США рассекретили доклад об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в Соединенных Штатах обнародовал первый отчет об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), который рассекретили в 2011 году.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Адмирал прокомментировал сравнение флотов России и США
Российский адмирал Владимир Комоедов оценил проведенное The National Interest сравнение военно-морских флотов России и США.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В США задержаны трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США полицейские задержали трех человек в трех разных штатах, которые предположительно собирались устроить массовые расстрелы.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев
Музей мыла из города Шуя Ивановской области расскажет все об истории мыловарения и покажет мраморного Мойдодыра XIX века и многочисленные сорта мыла.
Обновлено в 07:55
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Футбол
Экс-хавбек «Зенита» и «Крыльев» Ткачук перешел в «Ротор»
Обновлено в 09:14
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Общество
Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет
Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева.
Обновлено в 09:32