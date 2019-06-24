Финансы

Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогнозаExpert.ru 02:00

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Ближе к вечеру курс доллара чувствительно просел к рублю на фоне укрепления европейской валюты на форексе. Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли нацвалюте обновить многомесячный максимум против доллара. В моменте он снижался до 62,575 руб. – минимума с августа прошлого года.
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Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогноза

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