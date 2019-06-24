Финансы
Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогнозаExpert.ru 02:00
Ближе к вечеру курс доллара чувствительно просел к рублю на фоне укрепления европейской валюты на форексе. Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли нацвалюте обновить многомесячный максимум против доллара. В моменте он снижался до 62,575 руб. – минимума с августа прошлого года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
ЖКХ
В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде
Напомним, вчера в городе семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
Обновлено в 02:30
Политика
МИД Украины назвал «недопустимой уступкой» решение ПАСЕ по России
Киев считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в европейскую организацию, является "недопустимой уступкой".
Обновлено в 02:11
Политика
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Мантуров обозначил сроки поставки С-400 Турции
Первые поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турции начнутся в ближайшее время, все необходимые решения для этого уже приняты.
Обновлено в 03:03
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Аленичев назвал сезон с «Енисеем» самым тяжелым в карьере
В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Аленичев заявил, что минувший сезон стал самым тяжелым в его карьере.
Обновлено в 01:56
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Политика
Глава Ингушетии объявил об отставке
Юнус-Бек Евкуров попросил Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года.
Обновлено вчера в 12:23
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Общество
Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России
По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика
Мэй поддержала возврат России в ПАСЕ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возможное возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (СЕ).
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Обновлено в 01:37
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
В России начал исчезать средний класс
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»
Обновлено в 02:03
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58