Финансы

Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогнозаExpert.ru 02:00

Ближе к вечеру курс доллара чувствительно просел к рублю на фоне укрепления европейской валюты на форексе. Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли нацвалюте обновить многомесячный максимум против доллара. В моменте он снижался до 62,575 руб. – минимума с августа прошлого года.
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Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро

Finam.Ru02:20

Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогноза

Expert.ru02:00

Во 2-м квартале курс рубля превысил прогноз ЦБ из-за спроса нерезидентов на ОФЗ и более высоких цен на нефть

Финмаркетвчера в 11:22

ЦБ разъяснил, почему рубль укрепился сильнее его прогноза во 2 квартале

Profinance.ruвчера в 11:51
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Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский разочарован приглашением России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на летнюю сессию.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам

«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин

Обновлено вчера в 23:19
Политика

На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Обновлено в 04:54
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Экономика

В России начал исчезать средний класс

Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Музыка

Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»

Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Театры

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Обновлено в 05:26
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове

50-летняя Эвелина Бледанс советует всем незамужним девушкам скорей поехать в Кисловодск.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Шойгу: внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах ЦВО

«Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Политика

Патрушев заявил о договоренностях с США и Израилем по Сирии

Газета Asharq Al-Awsat писала, что Россия, США и Израиль готовят сделку по Сирии, которая предполагает отмену санкций в отношении Дамаска.
Обновлено в 05:14
Авто

Британец установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе

Британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин при поддержке производителя промышленного оборудования JCB установил мировой рекорд скорости на тракторе.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру

Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Спорт

Хорошева и Григорян выиграли бронзовые медали на Европейских играх

Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян выиграли бронзовые медали в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа" на дистанции 50 метров на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
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