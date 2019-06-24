Финансы
Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогнозаExpert.ru 02:00
Ближе к вечеру курс доллара чувствительно просел к рублю на фоне укрепления европейской валюты на форексе. Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли нацвалюте обновить многомесячный максимум против доллара. В моменте он снижался до 62,575 руб. – минимума с августа прошлого года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский разочарован приглашением России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию на летнюю сессию.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам
«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Политика
На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Обновлено в 04:54
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Экономика
В России начал исчезать средний класс
Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Музыка
Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»
Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Обновлено в 05:26
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове
50-летняя Эвелина Бледанс советует всем незамужним девушкам скорей поехать в Кисловодск.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Шойгу: внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах ЦВО
«Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Политика
Патрушев заявил о договоренностях с США и Израилем по Сирии
Газета Asharq Al-Awsat писала, что Россия, США и Израиль готовят сделку по Сирии, которая предполагает отмену санкций в отношении Дамаска.
Обновлено в 05:14
Авто
Британец установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе
Британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин при поддержке производителя промышленного оборудования JCB установил мировой рекорд скорости на тракторе.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру
Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Спорт
Хорошева и Григорян выиграли бронзовые медали на Европейских играх
Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян выиграли бронзовые медали в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа" на дистанции 50 метров на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49