Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогнозаExpert.ru 02:00

Ближе к вечеру курс доллара чувствительно просел к рублю на фоне укрепления европейской валюты на форексе. Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли нацвалюте обновить многомесячный максимум против доллара. В моменте он снижался до 62,575 руб. – минимума с августа прошлого года.

Курс доллара: в ЦБ объяснили, почему рубль укрепился сильнее прогноза

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