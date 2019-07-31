Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
Интерфаксвчера в 12:39
Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке
Финмаркетвчера в 09:49
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Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Медведев подписал ряд поручений в связи с лесными пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений в связи с крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в ряде сибирских регионов.
Обновлено в 01:16
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Культура
В Бендерской крепости в Приднестровье пройдёт фестиваль кино
7 сентября в парке Александра Невского в памятнике архитектуры XVI века, знаменитой Бендерской крепости в Приднестровье пройдёт фестиваль кино.
Обновлено в 01:16
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек
Из дома было эвакуировано 170 человек, из них 30 детей. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:13.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено вчера в 15:58
Авто
В России для беспилотных машин создадут полисы
Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Бард из Саратова считает, что Максим Фадеев виновен в плагиате
В свою очередь Максим Фадеев, прочитав обвинения саратовского музыканта, посоветовал еще раз прослушать спорную композицию и только потом делать выводы о наличии плагиата, пишет «Взгляд инфо».
Обновлено вчера в 11:12
Общество
РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири
Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Футбол
Атлетико разгромил сборную звезд MLS
Обновлено в 00:01
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Авто
Китайский концерн Great Wall расширит производство в России
Межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила проект китайского концерна Great Wall, сообщили сегодня, 1 августа, в Минпромторге РФ.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам
Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось
Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.
Обновлено вчера в 01:11
Общество
Наводнение в Тулуне: в реке Ия снижается уровень воды
На утро 31 июля сибиряки, наконец, облегченно вздохнули: вода в Ие стала постепенно снижаться.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие
О боевой работе в Сирии рассказали в противоминном центре
В преддверии первого юбилея военные инженеры центра рассказали «МК» о своем опасном, но таком нужном труде.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00