Финансы

Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США снизить ставку

ТАССвчера в 14:52

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Газета.Ruвчера в 14:39

Рубль демонстрирует незначительную динамику на фоне подорожания нефти

Собеседник30 июля в 04:32

Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду

Интерфаксвчера в 12:39

Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

Финмаркетвчера в 09:49

ИАЦ «Альпари»: Снижение процентной ставки в США позволит рублю укрепиться

SIA.ruвчера в 02:27

Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку

РИА Новостивчера в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия

В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека

Обновлено в 00:32
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Медведев подписал ряд поручений в связи с лесными пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений в связи с крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в ряде сибирских регионов.
Обновлено в 01:16
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Футбол

«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Культура

В Бендерской крепости в Приднестровье пройдёт фестиваль кино

7 сентября в парке Александра Невского в памятнике архитектуры XVI века, знаменитой Бендерской крепости в Приднестровье пройдёт фестиваль кино.
Обновлено в 01:16
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек

Из дома было эвакуировано 170 человек, из них 30 детей. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:13.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект

Обновлено вчера в 15:58
Авто

В России для беспилотных машин создадут полисы

Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка

Бард из Саратова считает, что Максим Фадеев виновен в плагиате

В свою очередь Максим Фадеев, прочитав обвинения саратовского музыканта, посоветовал еще раз прослушать спорную композицию и только потом делать выводы о наличии плагиата, пишет «Взгляд инфо».
Обновлено вчера в 11:12
Общество

РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири

Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Футбол

Атлетико разгромил сборную звезд MLS

Обновлено в 00:01
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Авто

Китайский концерн Great Wall расширит производство в России

Межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила проект китайского концерна Great Wall, сообщили сегодня, 1 августа, в Минпромторге РФ.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам

Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику

Обновлено в 01:02
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Футбол

«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось

Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.
Обновлено вчера в 01:11
Общество

Наводнение в Тулуне: в реке Ия снижается уровень воды

На утро 31 июля сибиряки, наконец, облегченно вздохнули: вода в Ие стала постепенно снижаться.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие

О боевой работе в Сирии рассказали в противоминном центре

В преддверии первого юбилея военные инженеры центра рассказали «МК» о своем опасном, но таком нужном труде.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
ещё по теме
Главное