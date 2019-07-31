Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке
Финмаркетвчера в 09:49
Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
Интерфаксвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Глава Минприроды предложил выделить 3 млрд на тушение лесных пожаров
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил выделить из Резервного фонда от 2,5 до 3 млрд рублей на тушение природных пожаров.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты
Обновлено вчера в 20:07
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
Медведев обсудил в Чите строительство новой краевой детской больницы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс зданий Краевой детской клинической больницы в Чите и обсудил с представителями Минздрава и местных властей перспективы строительства нового аналогичного медицинского учреждения.
Обновлено в 00:52
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты
Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil
Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока
На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Доктор уходит в онлайн
Заманивают квадратами Нынешней весной в центральной районной больнице Тавды пустовало 14 ставок, а в двух деревенских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) докторов не было несколько лет.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Пациентку частной клиники с кровотечением отправили в больницу на такси
Врачи частной клиники в Подмосковье отправили истекающую кровью пациентку в госбольницу на такси без сопровождения медицинского работника.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено вчера в 07:11
Авто
BMW M Motorsport продемонстрировали новый автомобиль
Руководители автомобильной компании BMW M Motorsport объявили о выпуске нового автомобиля. В основу разработанной модели легла BMW M2.
Обновлено в 00:46
Интернет
В США хотят снизить зависимость от соцсетей
В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
Обновлено вчера в 18:06
Космос
Астрономы обнаружили три уникальных экзопланеты
Астрономы из NASA обнаружили три экзопланеты, непохожие ни на одну из тех, что есть в нашей солнечной системе.
Обновлено 30 июля в 17:53
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 08:22
Космос
На Марсе заметили следы древних мегацунами
По мнению большинства исследователей, последние океаны исчезли с его поверхности 3,7 млрд лет назад, когда ядро остыло и затвердело, а магнитное поле исчезло.
Обновлено вчера в 02:34