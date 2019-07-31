Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда вчера в 16:43
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Курс доллара: аналитики Сбербанка спрогнозировали курс рубля после решения ФРС
Expert.ruвчера в 01:31
Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке
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Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
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Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
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ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами
В Госавтоинспекции запустили проект — карту со всеми камерами, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Общество
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Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Экономика
РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами
Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода).
Обновлено в 13:24
Общество
В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов
27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
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Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын начал ему врать
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Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено в 11:34
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Общество
Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу
Обновлено в 03:41
Политика
Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
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Космос
На Марсе обнаружены следы цунами
1.08.19 Ученые из США и Франции обнаружили на Марсе следы цунами, которое произошло на планете несколько миллиардов лет назад.
Обновлено в 08:52
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Космос
Состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12»
На космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 09:18
Футбол
Орлов: «Полицейские на стадионах раздражают. Они и создают столкновения»
Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментирвал решение Премьер-лиги, которая отказалась переносить матч 4-го тура «Спартак» — «Динамо» по просьбе МВД.
Обновлено в 13:03
Авто
Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе
В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06