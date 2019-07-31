Финансы

После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда вчера в 16:43

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Рубль остается в плюсе к доллару и евро после решения ФРС снизить ставку

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Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду

Интерфаксвчера в 12:39
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
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В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

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В Госавтоинспекции запустили проект — карту со всеми камерами, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
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Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Экономика

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Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода).
Обновлено в 13:24
Общество

В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Общество

Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве

Обновлено в 09:22
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Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын начал ему врать

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«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро

Обновлено в 11:34
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Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Общество

Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу

Обновлено в 03:41
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика

Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню

Обновлено в 12:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

Обновлено в 14:16
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Актера «Современника» арестовали за роль полицейского

Обновлено вчера в 10:41
Футбол

«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
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Космос

На Марсе обнаружены следы цунами

1.08.19 Ученые из США и Франции обнаружили на Марсе следы цунами, которое произошло на планете несколько миллиардов лет назад.
Обновлено в 08:52
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Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:27
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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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Космос

Состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12»

На космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».
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Орлов: «Полицейские на стадионах раздражают. Они и создают столкновения»

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментирвал решение Премьер-лиги, которая отказалась переносить матч 4-го тура «Спартак» — «Динамо» по просьбе МВД.
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Авто

Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе

В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска.
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Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа

Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
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