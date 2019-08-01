Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Авто
В Китае представили кроссовер с девятью дверьми без ручек
Китайский стартап Human Horizons, возглавляемый экс-руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover, представил концепт кроссовера HiPhi 1, пишет «Российская газета».
Обновлено в 11:55
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам
Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 15:32
Футбол
Российский теннисист Медведев назвал РПЛ скучной
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что любит смотреть немецкий футбол, а также подчеркнул, что его не привлекает РПЛ.
Обновлено в 16:15
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
В КНДР засекли новый ракетный пуск
Обновлено в 15:50
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
В Нидерландах запретили закрывать лицо
С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21