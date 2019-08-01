Финансы

Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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