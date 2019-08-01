Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ вчера в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Хоккей
Александров подписал контракт с «Сент-Луисом»
Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro
В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Политика
WP: США готовы вывести несколько тысяч военнослужащих из Афганистана
Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с талибами.
Обновлено в 19:57
Политика
Трамп назвал хорошим разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Здоровье
В Крыму новое медоборудование помогло спасти жизни 20 младенцев
Ранее председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что кассовое исполнение национальных проектов, в том числе проекта "Здравоохранение", в Севастополе и Крыму колеблется от 20 до 30%.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб
«Бавария» опровергла новость о том, что полузащитник «Манчестер Сити» готов перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei
Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Минздрав назвал лидеров по числу абортов в России
В число регионов с низким показателем попала и Москва. Тем временем Минздрав Кировской области собирается стимулировать отказы от абортов.
Обновлено в 20:19
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Футбол
Унаи Эмери: «Контракт с Пепе еще не подписан, но мы это сделаем»
Контракт с Пепе еще не подписан, но мы это сделаем, — сказал Эмери.
Обновлено в 03:00
Транспорт
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 20:50