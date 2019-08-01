Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ 31 июля в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке
Финмаркет31 июля в 09:49
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:29, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Медведев прилетел на остров Итуруп
Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
США упросили «Талибан» отпустить американские войска
Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Медведев пожаловался на «доставшую» его ситуацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 00:10
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
День десантника отметят в Вооруженных силах России
Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Сане согласился перейти в «Баварию»
Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:42
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии
В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского
Сержант полиции Ильмир Ханов погиб в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте Тюменской области.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Армия и оружие
Военные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии
Обновлено вчера в 09:04
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Движение по федеральной трассе «Сибирь» в Тулуне открыто
Междугороднее сообщение по федеральной трассе «Сибирь» полностью восстановлено.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки
Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто. Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Почти две тысячи амурчан эвакуировали из подтопленных сел
Обновлено 29 июля в 23:24
Технологии
Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза
Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).
Обновлено вчера в 10:58
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Наука
Власти Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено 29 июля в 20:00
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
Обновлено вчера в 04:34
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
Обновлено вчера в 09:37
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26