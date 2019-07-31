Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ 31 июля в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:02, Ашберн
Политика
Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД
Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено вчера в 14:04
Единоборства
Порье заявил, что у него нет плана на бой с Хабибом
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Политика
Трамп заявил об угрозе выпуска в ЕС боевиков
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Европе «выпуском» боевиков запрещенной в РФ экстремистской организации ИГИЛ, если «родные» страны террористов не займутся их транспортировкой «к себе».
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Здоровье
Какой чай поможет волгоградцам улучшить свое самочувствие
Зеленый чай помогает нормализовать вес.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено вчера в 21:06
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
В Оренбуржье пройдёт XII кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»
Торжественную церемонию открытия кинофестиваля 23 августа в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» проведут две звёздные пары: Егор Бероев и Ксения Алфёрова; Денис Косяков и Мария Горбань.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Сегодня в России отмечается День ВДВ
Обновлено в 00:51
Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
Обновлено в 01:37
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Краснодарском крае более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО
Около 1300 жительниц края получили лечение с применением метода экстракорпорального оплодотворения, что на 26% больше, чем в предыдущем году, сообщили «КИ» в Минздраве Кубани.
Обновлено в 00:48
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.
Обновлено 31 июля в 05:35
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Происшествия
В Японии казнены двое осужденных
В Японии в пятницу были казнены двое осужденных преступников, которых повесили по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16