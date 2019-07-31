Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

Политика Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.

Экономика Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.

Происшествия Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Политика Трамп заявил об угрозе выпуска в ЕС боевиков Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Европе «выпуском» боевиков запрещенной в РФ экстремистской организации ИГИЛ, если «родные» страны террористов не займутся их транспортировкой «к себе».

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Энергетика «Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.

Здоровье Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Кино В Оренбуржье пройдёт XII кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» Торжественную церемонию открытия кинофестиваля 23 августа в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» проведут две звёздные пары: Егор Бероев и Ксения Алфёрова; Денис Косяков и Мария Горбань.

Политика МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.

Здоровье В Краснодарском крае более тысячи женщин пролечены с применением ЭКО Около 1300 жительниц края получили лечение с применением метода экстракорпорального оплодотворения, что на 26% больше, чем в предыдущем году, сообщили «КИ» в Минздраве Кубани.

Наука В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Происшествия В Японии казнены двое осужденных В Японии в пятницу были казнены двое осужденных преступников, которых повесили по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.