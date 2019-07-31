Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ 31 июля в 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что по ночам молится за сохранение России
Кстати, Ольга рискует вслед за своими звездными коллегами навлечь на себя "праведный" гнев подписчиков, которые придерживаются своей точки зрения, как это было с тем же Максимом Галкиным.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Теннис
Грачева проиграла Сэ Шувэй во втором круге турнира в Вашингтоне
Россиянка Варвара Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США) с призовым фондом $250 тысяч.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
По данным India Today, ранее один из главных представителей полицейского управления штата Джамму и Кашмир заявил, что военнослужащих "направили для отдыха и восстановления сил в долине".
Обновлено в 02:23
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Медведев узаконил локализацию систем бронирования авиабилетов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым авиакомпании будут пользоваться системами бронирования и продаж авиабилетов с размещенными на территории РФ серверами.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Названа дата начала испытаний бронеавтомобиля «Атлет»
Как сообщает ТАСС, новые российские бронеавтомобили «Атлет» выйдут на свои первые испытания уже 5 августа.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Сирша Кеннеди, внучка экс-генпрокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта, умерла в возрасте 22 лет.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Здоровье
Женщина рассказала о страшных последствиях ношения резинки для волос на запястье
Жительница канадской провинции Британская Колумбия рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье.
Обновлено в 02:15
Авто
Японский авторынок в июле вновь вышел «в плюс»
Обновлено вчера в 09:26
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено в 02:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено вчера в 02:27
Политика
Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative
Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
Обновлено вчера в 10:22
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах
Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
Обновлено 31 июля в 06:00
Общество
Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
По словам синоптика, конец недели не позволит петербуржцам насладиться хорошей погодой.
Обновлено в 02:15
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50