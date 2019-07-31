Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС СШАПРАЙМ 14:43
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Музыка
Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем
Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский оценил свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench
Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено в 15:58
Общество
У оператора подмосковной свалки «Ядрово» сменился собственник
У оператора скандального подмосковного мусорного полигона "Ядрово" сменился собственник.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Политика
Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки к Brexit
Правительство Великобритании выделило дополнительные $2,6 миллиарда для подготовки королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:53
Общество
Умерла зампред Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова
Обновлено в 18:57
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения
Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 08:40
Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
Обновлено в 15:55
Общество
Уровень воды в реке Ия повысился до 11 метров
Эвакуация жителей города проходила 28 июля, когда уровень воды в реке Ия вновь начал подбираться к критической отметке в семь метров.
Обновлено вчера в 12:19
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Жизненная цель: ПЗРК оснащают элементами дополненной реальности
Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» получил уникальную систему прицеливания с элементами дополненной реальности, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 17:01