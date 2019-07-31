Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубляКомсомольская правда вчера в 16:43
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
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Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке
Финмаркетвчера в 09:49
Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду
Интерфаксвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
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Хоккей
«Автомобилист» победил «Карловы Вары» в товарищеском матче
«Автомобилист» одержал победу над чешским клубом «Карловы Вары» в товарищеском матче.
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Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
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Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Общество
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Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
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В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Происшествия
Алексей Навальный подал заявление в СКР об отравлении в спецприёмнике
Навальный отбывает в спецприёмнике 30-суточный арест за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию в Москве.
Обновлено в 12:07
Спорт
Устюгов лидировал в марафоне на фестивале Blink, но стал 12-м
Ещё один россиянин Сергей Устюгов лидировал в гонке, уйдя в отрыв за 12-13 километров до финиша.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Обновлено в 04:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за лесных пожаров в Сибири
В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами, которые бушуют на территории региона.
Обновлено в 11:56
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Действительно, были сигналы о том, что США поставляли оружие и готовили бойцов, ведущих антиправительственную деятельность, были и сложные отношения с ИГИЛ*.
Обновлено в 11:43
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.
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Политика
Путин и Трамп договорились о продолжении контактов
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, договорились о продолжении контактов, в том числе при личных встречах.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Экономика
В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»
Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
МИД РФ: Поездка погибших журналистов в ЦАР вызывает много вопросов
«Лица, направившие съёмочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 09:00
Политика
Захарова ответила на заявления Запада о несогласованной акции в Москве
Ранее СК России сообщил, что вычислил самых активных участников акции, прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:24
Культура
Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
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Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
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