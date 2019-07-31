Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

Общество Названы самые похищаемые в российских магазинах товары Всего из магазинов с системой NtechLab с начала года похитили товаров на 38 млн рублей.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Экономика «Сбербанк» инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы За последние три года «Сбербанк» вложил 3% своей чистой прибыли в развитие набанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.

Политика Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Общество Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Финансы Курс доллара: рубль обвалился на новостях из США Курс евро составляет сейчас 70,54 руб. Таким образом, курс доллара вырос в качестве реакции на итоги заседания регулятора США.

Происшествия Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Космос Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Энергетика Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

Футбол «Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.