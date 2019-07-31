Курс доллара в среду слабо снижается к большинству других мировых валют в ожидании решения ФРС США по базовой ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 108,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,59 иены.

Доллар слабо снижается перед решением ФРС по ставке

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