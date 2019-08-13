Финансы
Курс доллара упал ниже 65 рублейНациональная служба новостей 13 августа в 14:05
В свою очередь, евро опустился до 72,5 рубля, упав на 1,16%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE показала рост на 3,67% и выросла до $60,72 за баррель.
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Общество
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Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
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Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Экономика
Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн
В 2017 году на аукционе Sotheby's продали самый дорогой драгоценный камень — бриллиант «Розовая Звезда» в 59,6 карат, добытый корпорацией De Beers.
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Транспорт
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Общество
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Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips после отката накануне вместе с мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:19
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Транспорт
На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения
Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Общество
В МВД отметили рост нарушений запрета на курение в аэропортах
"Статистика, предоставленная МВД, говорит о растущей динамике нарушений антитабачного закона в аэропортах", - сказал парламентарий.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
Минск решил поднять тарифы на транспортировку российской нефти на 3,7%
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Заслуженный летчик СССР: Командир самолета под Жуковским совершил чудо
Заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что пилоты сработали самым грамотным образом.
Обновлено в 03:06
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Хоккей
Эдди Лэк приостановил карьеру игрока и стал тренером вратарей университета Аризоны
Шведский вратарь Эдди Лэк принял решение приостановить карьеру игрока.
Обновлено в 03:34
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После аварийной посадки аэробуса в Подмосковье запустили горячую линию
Пассажирский самолёт Airbus A-321 после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа совершил жёсткую посадку в поле, расположенном в Раменском городском округе.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55