Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого годаГазета.Ru 10:15

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 63 рублей 1 августа 2018 года. Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года.

Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого года

Технологии Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Политика Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Общество Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".

Политика На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.

Шоу-бизнес Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.

Транспорт В России введут новый штраф для водителей В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Общество Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Политика Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».

Футбол «Ростов» обыграл СКА в контрольном матче Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.

Происшествия Американского студента похитили в Мексике В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.

Шоу-бизнес Собчак отказалась от алиментов Виторгана Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Авто Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.

Наука Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.

Здоровье Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.

Происшествия Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Теннис Энди Маррей выступит на Уимблдоне Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.