Финансы
Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого годаГазета.Ru 10:15
В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 63 рублей 1 августа 2018 года. Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года.
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Технологии
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных
Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Политика
Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Политика
На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной
Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.
Обновлено в 10:57
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено в 21:09
Транспорт
В России введут новый штраф для водителей
В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено в 10:02
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ
Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Американского студента похитили в Мексике
В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено в 20:29
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Авто
Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн
Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Наука
Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни
Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей
Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро
Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Обновлено в 22:02
Теннис
Энди Маррей выступит на Уимблдоне
Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Экономика
«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии
«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26