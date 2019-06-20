Финансы

Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с прошлого годаГазета.Ru 10:15

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 63 рублей 1 августа 2018 года. Ранее сообщалось, что рубль обновил максимумы 2019 года.
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Доллар опустился до минимума с августа, а евро - до минимума с апреля прошлого года

Интересант10:27

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Ведомости11:09

Рынок акций РФ завершил торги четверга в плюсе, а евро упал ниже 71 рубля

Росбалт12:20

Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Интерфакс11:51

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Газета.Ru11:03

20 июня. Главное за минуту: президент объяснил падение доходов россиян, рубль штурмует многомесячные максимумы

Банки.ру13:00

Курс евро на Мосбирже обновил минимум 2019 года

ТАСС08:01
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Технологии

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено в 19:41
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Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Политика

Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
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Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
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Общество

Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида

Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Политика

На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной

Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.
Обновлено в 10:57
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына

Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено в 21:09
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Общество

Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину

Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено в 10:02
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Обновлено в 20:44
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Футбол

«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче

Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с воссоединением Крыма с РФ

Не только Украине, но и всему мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Американского студента похитили в Мексике

В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено в 20:29
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
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Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн

Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Наука

Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни

Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
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Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей

Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 19:20
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Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро

Пожар в магазине ритуальных услуг потушен на площади 400 квадратных метров в городе Сысерть на юге Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Обновлено в 22:02
Теннис

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Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
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В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Экономика

«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
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