Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаИзвестия 12:08

с чего всё началось

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня. Так, в 18:30 по мск курс единой европейской валюты показал отметку 70,985 рубля. В апреле прошлого года курс евро снижался до 70,4325 рубля, отмечает РБК.

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

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