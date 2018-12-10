Финансы
Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублей
Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублейiReactor02:10
По имеющейся информации, утром в четверг курс доллара упал на 10 копеек и достиг отметки в 66,28 рублей.
iReactor02:10
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 07:48
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Финансы
Профицит бюджета РФ в январе—ноябре достиг 3,7%
Профицит федерального бюджета РФ за январь—ноябрь 2018 года составил 3 трлн 394,3 млрд рублей или 3,7% ВВП.
Обновлено в 10:49
Финансы
Центробанк озвучил новый прогноз по рублю
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы.
Обновлено в 09:15
Финансы
Доллар может взлететь до 77 рублей в 2019 году
При цене на нефть в районе 60 за баррель Brent и при условии возобновления покупки валюты на бирже со стороны ЦБ и Минфина, курс доллара в течение года может вырасти до 73-77 рублей, предупреждают в «Райффайзенбанке».
Обновлено в 05:04
Финансы
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы
В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год
Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:44
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
Запсибкомбанк выплатил 35,4 млн руб по 9-му купону облигаций 2-й серии
Запсибкомбанк 20 марта 2014 года зарегистрировал выпуск облигаций серии 02 в размере 241 млн 358,912 тыс. штук номиналом 10 рублей каждая.
Обновлено в 04:50
Финансы
Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы
ECCB рассмотрит заявление о продаже операций Scotiabank в ECCU
ECCB сообщают, что они провели предварительные обсуждения с Центральным банком Тринидада и Тобаго и Банком Гайаны по заявлению Republic Financial Holdings о приобретении операций Scotiabank.
Обновлено в 12:57
Финансы
Объём банковского кредитования в Китае удвоился
В ноябре 2018 года объём банковского кредитования в национальной валюте в Китае составил 1,250 трлн юаней ($181 млрд), почти удвоившись по сравнению с октябрём (697 млрд юаней).
Обновлено в 08:19
Финансы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Банк ВТБ по итогам 11 месяцев 2018 года оформил 1,3 млн. кредитов наличными на общую сумму более 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 07:08