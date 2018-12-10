По имеющейся информации, утром в четверг курс доллара упал на 10 копеек и достиг отметки в 66,28 рублей.

Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублей

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