Финансы

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубляТАСС 05:20

Банк России установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 65,4287 рубля, что на 17,44 копейки выше предыдущего показателя.
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Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»

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Дмитрий Хохлов вступает в должность управляющего директора в составе департамента «Услуги для организаций сектора потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии, транспорта» российского офиса компании Accenture и будет отвечать за стратегию развития этого направления в России.
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Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
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Порошенко допросят снова на детекторе лжи

Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
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Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

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Обновлено в 05:14
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Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
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Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

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Обновлено вчера в 22:47
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Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
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Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

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Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Медики назвали симптомы заражения организма паразитами

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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»

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Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
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Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
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