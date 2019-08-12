Финансы

Курс доллара упал до 65,25 рубля на открытии торгов 12 августаiReactor 03:24

Курс американской национальной валюты снизился до 65,25 рубля на момент открытия торгов 12 августа, сообщила Московская биржа. Отмечается, что в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара упал на три копейки.
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