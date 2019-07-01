Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к евро

RT на русском03:05

Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Финмаркетвчера в 12:31

Курс доллара составил 63,48 рубля

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Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:20

Рубль снизился к доллару и евро утром 5 июля

Свободная Пресса04:07

Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Интерфаксвчера в 03:22

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финансвчера в 03:21
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека

Обновлено в 07:33
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Воронежский суд оштрафовал экс-учителя, обжегшего школьника утюгом

Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который провел горячим утюгом по спине пятиклассника, а затем ударил его гладильной доской за то, что он шумел, сообщает прокуратура региона.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов о закрытии Comedy Club: «Все заканчивается»

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20

Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Обновлено 03 июля в 06:57
Шоу-бизнес

Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек

Семь человек погибли, еще семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:58
Авто

Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России

Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Политика

Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 04:50
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Гаджеты

Huawei начала тестирование собственной операционной системы

Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Обновлено в 09:00
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Общество

Власти Москвы пообещали не заваривать мусоропроводы в многоэтажках

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи созрели для раздельного сбора мусора, и эта система заработает по всей территории города с 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

Обновлено в 09:09
Политика

В команде Зеленского произошел конфликт

У нового главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова произошел конфликт с окружением главы администрации президента республики Андрея Богдана.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Экономика

Суд постановил признать «Московский жировой комбинат» банкротом

ООО «Московский жировой комбинат», один из главных активов холдинга «Солнечные продукты», признан несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда Московской области.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Обновлено в 06:29
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 02:47
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