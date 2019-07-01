Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
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Происшествия
При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека
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Общество
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Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
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Политика
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Происшествия
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Обновлено в 09:48
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Происшествия
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Обновлено в 09:26
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20
Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Обновлено 03 июля в 06:57
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 11:36
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
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Авто
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Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
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Политика
Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 04:50
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
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Обновлено в 07:40
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Общество
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В команде Зеленского произошел конфликт
У нового главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова произошел конфликт с окружением главы администрации президента республики Андрея Богдана.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона
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Экономика
Суд постановил признать «Московский жировой комбинат» банкротом
ООО «Московский жировой комбинат», один из главных активов холдинга «Солнечные продукты», признан несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда Московской области.
Обновлено в 08:27
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 02:47