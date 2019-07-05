Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
США модернизируют украинские военно-морские базы для кораблей НАТО
"США модернизируют несколько украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность кораблям НАТО и американским военным кораблям действовать вблизи контролируемого Россией Крыма", - сообщило в пятницу издание "Украинский военный портал", отметив, что "это станет следующим этапом взаимодействия ВМС ВС Украины с США после завершения строительства Морского операционного центра в Очакове".
Обновлено в 11:16
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Единоборства
Тухугов имеет несколько вариантов соперников на турнир в Абу-Даби
Российский боец Зубайра Тухугов имеет несколько вариантов соперников на турнир UFC в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.
Обновлено в 07:01
Футбол
Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».
Обновлено в 10:57
Политика
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Обновлено в 08:14
Театры
Евгений Марчелли уволился из ярославского театра имени Волкова
Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли в результате сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым принял решение написать заявление об уходе, об этом он рассказал в пятницу журналистам.
Обновлено в 10:59
Политика
Депутаты гордумы Екатеринбурга не приняли годовой отчет мэра города
Депутаты Екатеринбургской городской думы не приняли отчет об итогах деятельности мэра Александра Высокинского и городской администрации за 2018 год.
Обновлено в 09:09
Авто
Компания Jaguar Land Rover готовит три новых электрокара
Обновлено 03 июля в 03:34
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Экономика
«Русал» и Braidy Industries подписали соглашения по заводу в Кентукки
"Русал" и американский холдинг Braidy Industries подписали соглашение о создании СП по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии получили стильные упаковки
В продаже Radeon RX 5700-й серии появится 7 июля, а в этот же день начнут продавать процессоры Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Сотрудница «Почты России» на Урале похитила 21 тыс. лотерейных билетов
В суд Екатеринбурга направили уголовное дело против экс-главы отдела продаж отделения «Почты России», обвиняемой в присвоении лотерейных билетов на 2,1 млн руб. для получения по ним выигрышей.
Обновлено в 09:54
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
В 2019 году в Мурманскую область мерами соцподдерки заманят 70 врачей
Министерство здравоохранения Мурманской области собирается до конца года привлечь в Мурманскую область мерами соцподдержки 70 врачей для заполнения вакансий в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Власти Петербурга выделят семьям погибших подводников по 1 млн рублей
Семьям моряков, погибших при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море, выделят материальную помощь в размере 1 млн. рублей на семью за каждого погибшего.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Авто
Студенты превратили BMW X7 в пикап
Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.
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Шоу-бизнес
Жена Касселя показала фигуру в бикини спустя два месяца после родов
Кунаки продемонстрировала идеальную стройную фигуру и подтянутый живот.
Обновлено в 11:15
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»
Обновлено в 11:23