Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Происшествия
МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова
Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
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Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео
Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с рабочей поездкой
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Футбол
Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии
Обновлено в 03:53
Футбол
«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым
"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 06:21
Общество
Умер академик РАХ Виктор Ванслов
Обновлено в 07:55
Экономика
Проект о ратификации Парижского соглашения по климату внесут в кабмин
Вице-премьер Алексей Гордеев дал Минприроды РФ соответствующее поручение Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды РФ внести в правительство проект закона "О ратификации Парижского соглашения по климату", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гордеева.
Обновлено в 05:50
Музыка
Эд Ширан показал два трека и новую одежду
Обновлено в 07:19
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
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Обновлено в 06:21
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Происшествия
При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Подтвердить права на наследство станет проще
Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.
Обновлено в 01:05
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта
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Обновлено в 06:53
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту
Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Туанзебе
«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Акселем Туанзебе.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20