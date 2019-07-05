Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Центробанк повысил курсы доллара и евро на выходные

Экономика сегодня08:28

Курс доллара на открытии торгов не изменился

Взгляд.ру03:07

Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро

Интерфакс03:23

Назван курс доллара на выходные

Росбалт05:49

Банк России повысил на 6-8 июля курс доллара до 63,58 рубля

ТАСС05:26

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:50

Рубль растёт к евро

RT на русском03:05
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Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

Обновлено в 05:28
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео

Землетрясение признано сильнейшим за последние 25 лет Момент мощного землетрясения в Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский отправился в Донбасс с рабочей поездкой

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Футбол

Ибрагимович сделал дубль в футболке с ошибкой в фамилии

Обновлено в 03:53
Футбол

«Зенит» подписал новые контракты с Кержаковым и Жирковым

"Зенит" продлил контракты с Кержаковым и Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 06:21
Общество

Умер академик РАХ Виктор Ванслов

Обновлено в 07:55
Экономика

Проект о ратификации Парижского соглашения по климату внесут в кабмин

Вице-премьер Алексей Гордеев дал Минприроды РФ соответствующее поручение Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды РФ внести в правительство проект закона "О ратификации Парижского соглашения по климату", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гордеева.
Обновлено в 05:50
Музыка

Эд Ширан показал два трека и новую одежду

Обновлено в 07:19
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Происшествия

При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека

Обновлено в 07:33
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

Самых умных омских призывников отправили служить в научные роты

Обновлено в 07:44
Общество

Подтвердить права на наследство станет проще

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.
Обновлено в 01:05
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Игрок сборной Англии в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

Обновлено в 06:40
Общество

«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту

Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Туанзебе

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Акселем Туанзебе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
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