Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубляТАСС вчера в 03:04
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
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Обновлено в 03:18
Происшествия
Медики прооперировали избитую в Ингушетии девочку
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Происшествия
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Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Экономика
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Обновлено в 06:25
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Обновлено в 07:54
Политика
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Обновлено в 08:04
Политика
У Зеленского экстренно отменили встречу с наблюдателями ПАСЕ
Один из членов делегации наблюдателей Марко Николини рассказал, что миссия должна была встретиться с президентом, однако этой встречи не произошло.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
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В Турции два человека погибли при взрыве машины
Обновлено в 06:50
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
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Происшествия
Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке
Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Общество
Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
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Политика
«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина
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Обновлено в 01:43
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56