Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубляТАСС вчера в 03:04

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 71,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль снизился к доллару и евро утром 5 июля

Свободная Пресса04:07

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 63,5841 Р/$1 (63,4013 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:40

Курс доллара составил 63,48 рубля

ТАСС03:07

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:20

Доллар вырос на 18 копеек

Финмаркет04:45

Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Вести.Финанс03:26

Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро

Интерфакс03:23
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Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

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Обновлено в 04:17
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Политика

«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Политика

Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Медики прооперировали избитую в Ингушетии девочку

Обновлено в 01:26
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Экономика

Суд отменил взыскание c ЗАО «Башня Федерация» $16 миллионов

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation, который требовал взыскать более 20 миллионов долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити".
Обновлено в 06:25
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России

Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Политика

У Зеленского экстренно отменили встречу с наблюдателями ПАСЕ

Один из членов делегации наблюдателей Марко Николини рассказал, что миссия должна была встретиться с президентом, однако этой встречи не произошло.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье

Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Турции два человека погибли при взрыве машины

Обновлено в 06:50
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Обновлено в 03:33
Происшествия

Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке

Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Общество

Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Обновлено в 04:39
Политика

«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
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