Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара на открытии торгов не изменился

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Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже составил 63,37 рубля

Городской репортер03 июля в 05:59

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Росбалт03:19

Рубль начал день в минусе на сползании рынка нефти

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Курс доллара составил 63,48 рубля

ТАСС03:07

Рубль растёт к евро

RT на русском03:05

Курс рубля понижается в начале торгов

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