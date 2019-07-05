Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубляТАСС 03:07
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля. Курс евро опустился на 4 копейки и составил 71,58 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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