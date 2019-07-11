Финансы
Курс доллара снизился после заявлений главы ФРС СШАПрофиль 10 июля в 17:28
Курс доллара упал после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о политике снижения ставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Пауэлл сообщил, что неопределенность вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики влияют на экономический прогноз в США.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.
Обновлено в 02:24
Кино
Apple снимет конкурента «Игры Престолов»
Помимо Apple, немалые деньги на свой стриминговый сервис тратит и Disney: так, согласно статье в The Wall Street Journal, собственный потоковый видео-сервис Disney также тратит огромные деньги на производство контента.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В России представили новый авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило авианосец проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено 10 июля в 16:49
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Российская туристка попала на Бали в психбольницу
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.
Обновлено в 03:28
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Происшествия
Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки
Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Транспорт
На Невском проспекте могут появиться ограждения для защиты пешеходов
Между тротуаром и проезжей частью Невского проспекта могут установить ограждения. Такую инициативу прорабатывают в Смольном.
Обновлено в 05:59
Политика
В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини
В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Футбол
В Тулу на матч с «Арсеналом» прибили 22 футболиста «Динамо»
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству
Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
Обновлено в 03:33