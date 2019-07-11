Курс доллара упал после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о политике снижения ставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Пауэлл сообщил, что неопределенность вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики влияют на экономический прогноз в США.

Политика Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Политика В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.

Кино Apple снимет конкурента «Игры Престолов» Помимо Apple, немалые деньги на свой стриминговый сервис тратит и Disney: так, согласно статье в The Wall Street Journal, собственный потоковый видео-сервис Disney также тратит огромные деньги на производство контента.

Армия и оружие В России представили новый авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило авианосец проекта 11430Э «Ламантин».

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.

Шоу-бизнес Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой 11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.

Происшествия Российская туристка попала на Бали в психбольницу Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".

Происшествия Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана» Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".

Происшествия Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Транспорт На Невском проспекте могут появиться ограждения для защиты пешеходов Между тротуаром и проезжей частью Невского проспекта могут установить ограждения. Такую инициативу прорабатывают в Смольном.

Политика В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.

Политика Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Здоровье Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.

Авто Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.

Экономика В России предложили отложить новую пенсионную реформу Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).