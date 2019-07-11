Финансы

Курс доллара снизился после заявлений главы ФРС СШАПрофиль 10 июля в 17:28

Курс доллара упал после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о политике снижения ставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Пауэлл сообщил, что неопределенность вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики влияют на экономический прогноз в США.
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Доллар дешевеет на заявлениях главы ФРС

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Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

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Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на ожидании смягчения политики ФРС

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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

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Почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

RT на русскомвчера в 09:37
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.
Обновлено в 02:24
Кино

Apple снимет конкурента «Игры Престолов»

Помимо Apple, немалые деньги на свой стриминговый сервис тратит и Disney: так, согласно статье в The Wall Street Journal, собственный потоковый видео-сервис Disney также тратит огромные деньги на производство контента.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В России представили новый авианосец проекта «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило авианосец проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено 10 июля в 16:49
Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

Обновлено в 05:08
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Происшествия

Российская туристка попала на Бали в психбольницу

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.
Обновлено в 03:28
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Происшествия

Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки

Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Транспорт

На Невском проспекте могут появиться ограждения для защиты пешеходов

Между тротуаром и проезжей частью Невского проспекта могут установить ограждения. Такую инициативу прорабатывают в Смольном.
Обновлено в 05:59
Политика

В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини

В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Футбол

В Тулу на матч с «Арсеналом» прибили 22 футболиста «Динамо»

Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
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Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
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Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

В России предложили отложить новую пенсионную реформу

Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
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Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
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Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

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Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару к творчеству

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал новую песню певицы Софии Ротару. Он считает, что творчество певицы — давно минувшей век.
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СМИ: приписываемый дочери Кадырова интим-магазин работает с серьезными нарушениями

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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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