Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Политика Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.

Происшествия Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Наука В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.

Происшествия Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.

Футбол Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Космос Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.

Авто Bugatti выпустил двухсотый Chiron В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.

Происшествия В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.

Гаджеты Nintendo анонсировала консоль Nintendo Switch Lite Компания Nintendo представила Nintendo Switch Lite. Устройство представляет собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch.

Армия и оружие США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.

Экономика Минсельхоз отчитался об экспорте зерна Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн.

Происшествия Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.

Кино Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна» Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия Житель Татарстана около трех недель провел в рабстве у полицейских Житель Нурлатского района Татарстана Идрис Садыков провел около трех недель в рабстве семьи полицейских.

Хоккей КХЛ опубликовала календарь сезона 2019/20 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.

Авто Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 2% За минувший месяц было продано 13,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 2,2% больше, чем в июне 2018 года.