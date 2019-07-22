Финансы
Курс доллара снизился по отношению к рублю в начале торгов 22 июляiReactor 03:39
Курс американской валюты упал по отношению к рублю до планки 63,02 в начале торгов в понедельник, 22 июля. Об этом сообщила Московская биржа. Отмечается, что нынешний показатель на четыре копейки ниже по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.
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Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
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Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
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В сети появился самый короткий тест на IQ
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Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
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Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
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Экономика
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Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Происшествия
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Российская гимнастка упала с высоты во время циркового номера и получила серьезные травмы, сообщает РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
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В РФС объяснили, почему отказались от подрядчиков при внедрении VAR в России
Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин объяснил, почему РФС решил стать окончательным подрядчиком по обеспечению работы видеоповторов, хотя изначально на это претендовали «Ростелеком» и «Матч ТВ».
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Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе
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Кино
Охотника за вампирами в новом фильме «Блейд» сыграет Махершала Али
Студия Marvel объявила о перезапуске кинофраншизы "Блейд", главную роль сыграет Махершала Али, передает портал tvrain. ru.
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В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6%
"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.
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Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
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Лоукостер «Победа» 22 июля начал продавать туристические пакеты по своей маршрутной сети.
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