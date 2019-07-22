Сегодня, 22 июля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля немного укрепил свои позиции к доллару и евро, однако, большие изменения произойдут после собрания Европейского центрального банка и Центрального банка России, которые пройдут 25 и 26 июля.

Рубль укрепляет позиции на открытии торгов в понедельник

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