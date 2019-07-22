Финансы

Рубль укрепляет позиции на открытии торгов в понедельникГЛАС.RU 06:44

Сегодня, 22 июля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля немного укрепил свои позиции к доллару и евро, однако, большие изменения произойдут после собрания Европейского центрального банка и Центрального банка России, которые пройдут 25 и 26 июля.
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Доллар упал до 63,02 рублей

Московский Комсомолец06:40

Доллар упал на открытии торгов

Телеканал 360°04:20

Рубль в начале дня незначительно меняется доллару и евро

Интересант03:14

Курс доллара снизился по отношению к рублю в начале торгов 22 июля

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Курс доллара: рубль ждет сильных сигналов

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Рубль укрепился к доллару

Национальная служба новостей03:45

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01
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Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

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Общество

Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии

Ранее в понедельник Жданов сообщил, что независимые кандидаты всю неделю будут проводить одиночные пикеты у мэрии с требованием зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко

По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Депутата госсовета Коми нашли мертвым в квартире

Тело депутата госсовета Коми Алексея Чупрова обнаружили в его квартире в воскресенье, 21 июля, следователи начали проверку, сообщает СУ СК по региону.
Обновлено в 08:46
Политика

Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич

Сербия гордится своими близкими отношениями с РФ, которые в дальнейшем станут еще крепче, заявил президент Александр Вучич после встречи с новым послом России Александром Боцан-Харченко.
Обновлено в 06:01
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил, что машинист поезда прокатил пассажира в кабине

Обновлено в 07:21
Политика

Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине

Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Космос

Введен в эксплуатацию самый мощный российский спутник связи

Обновлено в 06:56
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
Обновлено в 08:49
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах

В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Политика

Свадебный фотограф из партии Зеленского разгромил оппонента на выборах

Обновлено в 08:51
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной матери

Обновлено в 08:46
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет колонии за взятку

Обновлено в 04:25
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино

Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Общество

На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ

Интерактивную страницу дополняют мультимедийные материалы с предыдущего военно-морского парада, а также репетиций и тренировок праздника.
Обновлено в 05:06
Наука

Установлен новый рекорд скорости капсулы Hyperloop

Команда Технического университета Мюнхена (TUM) на четвертом ежегодном студенческом марафоне SpaceX Hyperloop Pod Competition побила свой прошлогодний рекорд (457 км/ч) и достигла максимальной скорости капсулы 463 км/ч.
Обновлено в 06:00
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Названы самые угоняемые машины в России

В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20
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