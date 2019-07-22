Финансы
Рубль укрепляет позиции на открытии торгов в понедельникГЛАС.RU 06:44
Сегодня, 22 июля, на открытии торгов на Московской бирже курс рубля немного укрепил свои позиции к доллару и евро, однако, большие изменения произойдут после собрания Европейского центрального банка и Центрального банка России, которые пройдут 25 и 26 июля.
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Общество
Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии
Ранее в понедельник Жданов сообщил, что независимые кандидаты всю неделю будут проводить одиночные пикеты у мэрии с требованием зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
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В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко
По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Депутата госсовета Коми нашли мертвым в квартире
Тело депутата госсовета Коми Алексея Чупрова обнаружили в его квартире в воскресенье, 21 июля, следователи начали проверку, сообщает СУ СК по региону.
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Сербия гордится близкими отношениями с Россией, заявил Вучич
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Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине
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Космос
Введен в эксплуатацию самый мощный российский спутник связи
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Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах
В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
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Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино
Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Общество
На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ
Интерактивную страницу дополняют мультимедийные материалы с предыдущего военно-морского парада, а также репетиций и тренировок праздника.
Обновлено в 05:06
Наука
Установлен новый рекорд скорости капсулы Hyperloop
Команда Технического университета Мюнхена (TUM) на четвертом ежегодном студенческом марафоне SpaceX Hyperloop Pod Competition побила свой прошлогодний рекорд (457 км/ч) и достигла максимальной скорости капсулы 463 км/ч.
Обновлено в 06:00
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Названы самые угоняемые машины в России
В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20