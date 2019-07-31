Финансы
Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35
Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
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В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Общество
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Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Экономика
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Здоровье
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Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
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Происшествия
Собянин прокомментировал несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
В ГУ МВД не комментируют возможный перенос матча «Спартак» – «Динамо»
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
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Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Общество
Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за угрозы паводка
На территории Комсомольска-на-Амуре был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:37
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Евгений Герчаков: «Смотрю в будущее с надеждой»
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Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
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«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
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Более 20 тыс. человек умерли в России от ВИЧ-инфекции за 2018 год
В России за 2018 год от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тыс. человек, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году», опубликованном в среду, 31 июля, на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из аэропорта Тюмени из-за запаха гари
Из здания аэропорта "Рощино" в Тюмени в среду эвакуированы находившиеся там люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
ФСБ и МВД проводят в Москве обыски у участников несанкционированной акции 27 июля
Силовики проводят массовые обыски у участников несанкционированной акции, приведшей к массовым беспорядкам в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:40
Политика
В США призвали начать расследование для импичмента Трампа
Член палаты представителей США демократ Элиот Энгель призвал палату начать расследование для объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу.
Обновлено в 00:36