Финансы

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35

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Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Завтра — август, традиционный месяц финансовых кризисов

Profinance.ru09:51

Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

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Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставке

News.ru02:35

Доллар слабо снижается перед решением ФРС по ставке

ПРАЙМ02:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
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Зеленского предупредили об угрозе жизни

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Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске

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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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