Финансы
Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35
Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.
Обновлено в 11:25
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту 2019 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала десять претендентов на получение награды лучшему футболисту 2019 года, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:12
Общество
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.
Обновлено в 10:50
Технологии
На Huawei появится российская операционная система
Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца 2019 года, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ
Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 09:55
Политика
Россияне выбрали сильнейший в мире флот
Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов.
Обновлено в 07:33
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Интернет
Microsoft может улучшить Windows 10 Pro для компьютерных энтузиастов
В своё время ходили слухи, что Microsoft готовит сборку Windows 10 Home Ultra для энтузиастов.
Обновлено в 10:57
Политика
МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 11:15
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика
Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока
Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал слова Владимира Путина о действиях властей региона во время паводка.
Обновлено в 10:35
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Шепелев ответил подписчице на вопрос о встречах сына с семьей Фриске
В комментариях к посту одна из подписчиц напомнила Дмитрию о конфликте с родственниками покойной гражданской жены Жанны Фриске.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Футбол
Украинский защитник Хачериди переходит в ЦСКА
К столичному клубу Хачериди присоединится на правах свободного агента. Последним местом работы защитника был греческий ПАОК.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Баскетбол
Чемпион НБА Тимофей Мозгов вернулся в «Химки»
Ранее Мозгов выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год и в 2011-м, во время локаута в НБА.
Обновлено в 07:20
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33