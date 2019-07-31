Финансы
Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35
Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:33
Футбол
Русская возлюбленная Адриано улетит с футболистом на другой континент
В пару российской девушки Екатерины Дорожко и экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано никто не верил.
Обновлено в 05:20
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального
По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:05
Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
Обновлено в 07:59
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:20
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Игры
Activision представила второй сезон Crash Team Racing — с ним введут микротранзакции
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»
Обновлено в 08:10
Космос
Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур
Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39