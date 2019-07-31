Финансы

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35

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Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Доллар слабо снижается перед решением ФРС по ставке

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