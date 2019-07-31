Финансы
Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35
Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Экономика
Такси стало выгоднее личного авто
В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.
Обновлено в 09:41
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Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»
"Реал" вчера играл против "Тоттенхэма" в рамках 1/2 финала Audi Cup. В это же самое время полузащитник команды Гарет Бэйл играл в гольф.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Врачи не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ
Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашли отравляющих веществ в организме скандального политика Алексея Навального, которого ранее доставили в больницу из спецприемника с аллергией.
Обновлено в 08:34
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Общество
Палеонтологи обнаружили в Кузбассе кости редких динозавров
В общей сложности за время работ сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили позвонок, плечевую кость и когтевую фалангу, принадлежащую молодой особи пситтакозавра, различные мелкие фрагменты костей, а также кости хвостового отдела позвоночника зауропода и зуб динозавра-хищника (вероятнее всего, относящегося к семейству дромеозаврид).
Обновлено в 03:53
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Авто
Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России
В российском представительстве Suzuki объявили начальную цену внедорожника Jimny: от 1 359 000 рублей.
Обновлено в 06:01
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика
«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»
«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.
Обновлено в 09:41
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
В Рязани из детской областной больницы массово увольняются медики
Из Рязанской Областной детской клинической больницы массово увольняются врачи и медсестры, пишет "Альянс врачей".
Обновлено в 07:54
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В Рыбинске спущен на воду третий «Грачонок» для охраны Крымского моста
Сегодня в Рыбинске на воду спустили третий "Грачонок" для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56