Финансы

Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35

Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Рубль днем продолжает плавно повышаться к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

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Курс доллара: аналитики Сбербанка спрогнозировали курс рубля после решения ФРС

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В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

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Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
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Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
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Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

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Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России

В российском представительстве Suzuki объявили начальную цену внедорожника Jimny: от 1 359 000 рублей.
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Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
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«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.
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СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

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Российские физики создали первый «медный» аналог графена

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Полиция Петербурга ищет женщину, которая бросила своих детей и пропала

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В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
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Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
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Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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