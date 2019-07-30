Финансы
Курс доллара снизился перед решением ФРС по ставкеNews.ru 02:35
Слабое снижение курса доллара к большинству мировых валют фиксируется в ожидании решения ФРС США по базовой ставке. Согласно данным торгов, к 08:43 мск курс доллара к иене уменьшался до 108,55 иены за доллар. Курс евро к доллару наоборот увеличивался до 1,1156 доллара за евро.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
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Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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Культура
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В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
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У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
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В Миассе для детей-инвалидов устроили вход в больницу через окно
В Миассе дети-инвалиды вынуждены лезть в окно, чтобы попасть в реабилитационный центр.
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