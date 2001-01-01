Финансы
Курс доллара снизился на 8 копеекNews.ru 28 мая в 04:41
Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 7,58 копейки и составил 64,5394 рубля. 27 мая он был на уровне 64,4636 рубля. Торги по американской валюте 28 мая проходят в плюсе.
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19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Происшествия
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Обновлено в 05:39
Наука
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Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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Экономика
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Обновлено в 03:12
Происшествия
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Армия и оружие
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Обновлено в 04:50
Наука
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Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Театры
Режиссер Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
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Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам
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Обновлено в 05:27
Общество
Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
Местные жители рассказали, что бизнесмен на аукционе купил в посёлке несколько земельных участков за 3 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Космос
Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама
Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.
Обновлено 28 мая в 11:00
Футбол
Касильяс поздравил Петра Чеха с завершением карьеры
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, который недавно выписался из больницы после перенесенного им инфаркта, пожелал удачи голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, который завершил карьеру.
Обновлено в 04:59
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
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Футбол
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Футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области прошел лицензирование для участия в матчах ФНЛ в сезоне-2019/20.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери
Обновлено в 04:00
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
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Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем
Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Общество
Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура
Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Внешний вид Google Pixel 4 показали до анонса
Производитель мобильных аксессуаров Skinomi, опубликовал на своем сайте страницу с предзаказом защитного стекла для еще невышедшего Google Pixel 4. Если верить изображению, то будущая новинка получит отверстие в дисплее для двойном селфи-камеры (аналогичное решение используется во флагманских Samsung Galaxy S10).
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59