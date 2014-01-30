Финансы
Курс доллара снизился на 45 копеекNews.ru 15 мая в 04:36
Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 45,12 копейки и составил 64,8489 рубля. 14 мая он был на уровне 65,3001 рубля. Торги по американской валюте 15 мая проходят в минусе.
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