Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубляТАСС 03:06
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля. Курс евро также уменьшился - на 13 копеек и достиг отметки 73,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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