Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубляТАСС 03:06

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля. Курс евро также уменьшился - на 13 копеек и достиг отметки 73,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 66,33 рубля

ТАСС03:06

Курс доллара: эксперты рассказали, до какой отметки обвалится рубль

Expert.ru01:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
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