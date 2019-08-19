Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля. Курс евро также уменьшился - на 13 копеек и достиг отметки 73,62 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу В среднем базовый набор российского школьника из рюкзака, пенала и школьной формы обойдется родителям в 2619 рублей.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным для населения бензином Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Интернет Банк Santander воспользуется технологией Ripple для создания платёжных коридоров в Латинской Америке Исходя из сведений CoinDesk, банк Santander планирует создание «платёжного коридора», позволяющей жителям стран Латинской Америки моментально и бесплатно совершать финансовые транзакции в Соединенные Штаты с помощью приложения One Pay FX.

Общество К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.

Происшествия Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы 15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.

Путешествия Названы самые популярные зарубежные направления у россиян Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов.

Общество Составлен рейтинг самых тихих городов России Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Политика В Турции задержали 418 человек, подозреваемых в связях с РПК Турецкая полиция задержала в 29 провинциях страны 418 человек, подозреваемых в связях с группировкой Рабочей партии Курдистана (РПК).

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Общество Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Экономика Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5% Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".

Армия и оружие Норвегия попросила США не провоцировать Россию "Если что-то произойдет, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации, и ей будет трудно получить помощь, если понадобится", – заявил Брюн-Ханссен, отметив отработку защиты территорий России при помощи кораблей, подлодок и авиации, которые могут не дать НАТО действовать в этих районах.