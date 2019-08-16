Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублейГазета.Ru 16 августа в 07:04
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель. При этом курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
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Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Обновлено в 03:59
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Эмодзи в переписке связали с успехом на свидании
Американские психологи выяснили, что использование эмодзи и смайликов в переписке может обеспечить успех в общении с потенциальным романтическим партнером.
Обновлено в 05:09
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Чтобы попасть на Украину, продюсер Андрей Разин обратился к Зеленскому
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
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Под Ульяновском подросток убил свою семью
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Общество
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Как отмечается в материалах аналитиков, стоимость самого дешевого квадратного метра машино-места в старых границах столицы в 2019 году составила 60,3 тысячи рублей.
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Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
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Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
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Определены крупнейшие должники России
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Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Гаджеты
Продажи новых телевизоров Xiaomi Redmi стартуют 29 августа
19 августа генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату выхода телевизоров Redmi на рынок: продажи стартуют 29 августа.
Обновлено в 06:12
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Технологии
Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона
Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Обанкротившегося Сергея Жигунова обвиняют в мошенничестве
Обновлено в 04:24
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
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Букмекеры: 62% ставок сделано на победу «Спартака» над ЦСКА
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Спартака – 62% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 14% ставок, а на победу ЦСКА принято 24% ставок.
Обновлено в 06:07
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 руб. (не включая расходы на алкоголь).
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Перепутали имя и дату: появился скан освидетельствования Васильева, устроившего ДТП на Малышева
Обновлено в 02:35
Политика
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Культура
Выставка современного художника закроется в Музее Востока
Обновлено в 04:38