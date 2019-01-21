Финансы
Курс доллара снизился до 66,26 рубляТАСС вчера в 02:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 66,26 рубля. Курс евро поднялся на 6 копеек и составил 75,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника
Интерфаксвчера в 02:22
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