Финансы

Курс доллара снизился до 66,26 рубляТАСС вчера в 02:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 66,26 рубля. Курс евро поднялся на 6 копеек и составил 75,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро расчетами «сегодня» на ЕТС снизился до 75,5 рубля

Москва 24вчера в 08:09

Рубль слегка снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне коррекции нефтяных цен

Финмаркетвчера в 07:44

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 02:01

Рубль снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:26

Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Интерфаксвчера в 02:22

Курс доллара снизился до 66,26 рубля

ТАССвчера в 02:05

Курс рубля снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ruвчера в 02:30
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Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы

Валюты развивающихся стран слабеют

Американский рынок акций (по основным индексам) рос в пятницу на фоне оптимизма относительно торговых переговоров США и Китая.
Обновлено вчера в 05:40
Финансы

Ограничение тарифов на эквайринг в РФ может свести кэшбэк на нет

"Ограничения межбанковской комиссии сведут эти выгоды для держателя к нулю", — заявил руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.
Обновлено вчера в 19:35
Финансы

Бюджет Томска-2018 исполнен с профицитом 0,8%

Доходы бюджета в 2018 году составили 16,4 млрд рублей, расходы - 16,27 млрд рублей, профицит - 131 млн рублей (0,8% от доходной части).
Обновлено вчера в 23:49
Финансы

«Правоурмийское» выставило оферту по облигациям серии 01

ООО "Правоурмийское" выставило оферту по облигациям серии 01, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 10:16
Финансы

Мощный рост курса доллара сдерживает лишь один фактор

Курс доллара в понедельник остается стабильным после роста пятницы на фоне растущего оптимизма по перспективам разрешения торгового спора между США и Китаем.
Обновлено вчера в 01:38
Финансы

Средний размер кредита наличными в России обновил трехлетний максимум

Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на четверть по сравнению с 2017-м и составила 264 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы

Росказна дала в репо шести банкам 200 млрд р под 7,36% на 7дн

Ставка отсечения составила 7,36 процента годовых, минимальная заявленная ставка была такой же, а максимальная - 7,40 процента.
Обновлено вчера в 09:25
Финансы

Увеличен размер надбавки к пенсии при достижении 80 лет

Обращаем внимание, что право на фиксированную выплату в повышенном размере по достижении 80 лет имеют получатели страховых пенсий по старости.
Обновлено вчера в 07:54
Финансы

Минфин России планирует занимать в евро

В конце прошлой недели стало известно, что Министерство финансов РФ планирует размещать облигации, номинированные в евро.
Обновлено вчера в 04:33
Финансы

Доллар затаится, а евро сдаст позиции: курс валют в Молдове на вторник

С начала месяца "европеец" несколько сдал позиции по отношению к молдавскому "льву". Доллар же затаится и уступит за день один бан.
Обновлено вчера в 15:00
Финансы

Все федеральные выплаты с 1 февраля проиндексируют на 4,3%

Все федеральные ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года на 4,3%. Об этом на заседании правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено 19 января в 02:56
Финансы

Россия в плюсе: платежный баланс страны вырос до рекордного уровня

В 2018 году профицит платежного баланса России увеличился в 3,5 раза — до рекордных 114,9 миллиарда долларов.
Обновлено 20 января в 00:00
Финансы

Индексы РФ завершили торги в минусе

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы

Технический анализ пары USDRUB - жизнь вдалеке от тренда

В результате затяжного "боковика", длившегося с августа 2018 года, на дневном графике валютной пары USDRUB_TOM были сломаны все ближайшие тренды.
Обновлено вчера в 11:40
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