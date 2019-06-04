Финансы
Курс доллара снизился до 65,4 рубляТАСС вчера в 13:27
Индекс Мосбиржи вырос на 2,42% - до 2729,93 пункта, индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1315,22 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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Обновлено в 12:56
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Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что официальная Москва оспорила арбитражное решение по искам «Укрнафты» и других компаний в Верховном суде Швейцарии.
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Обновлено в 09:13
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Происшествия
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Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
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Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
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