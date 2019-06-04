Финансы
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евроЭкономика сегодня вчера в 04:33
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта выросла в цене на 14 копеек.
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Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной
В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.
Обновлено в 06:09
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Часть постов о взрывах в Дзержинске признали фейковой
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 13:05
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Политика
В Кремле оценили возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу
Авторитетным и опытным деятелем назвал представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%
По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Анжи» объявил об уходе главного тренера Адиева
Обновлено в 16:24
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Единоборства
Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Футбол
Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»
Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».
Обновлено в 16:05
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Политика
СМИ сообщили о «конфликте интересов» из-за пресс-секретаря Зеленского
Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35