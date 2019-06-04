Финансы

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евроЭкономика сегодня вчера в 04:33

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта выросла в цене на 14 копеек.
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ФРС подложила под курс доллара мину замедленного действия

Свободная Пресса13:35

Рубль на старте торгов потеснил доллар, но уступил евро

Росбалт03:47

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 17:54

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01

Курс доллара снизился на 39 копеек

News.ru04:36

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,32 рубля

ТАСС03:07

Рубль упал к евро

Газета.Ru03:10
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной

В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.
Обновлено в 06:09
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

Обновлено в 14:43
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Обновлено в 16:16
Происшествия

Часть постов о взрывах в Дзержинске признали фейковой

Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Космос

Получен первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Обновлено в 02:59
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Политика

В Кремле оценили возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Авторитетным и опытным деятелем назвал представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала

Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Анжи» объявил об уходе главного тренера Адиева

Обновлено в 16:24
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Гаджеты

Гендиректор не считает Apple монополией

Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Единоборства

Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом

Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено в 16:19
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Футбол

Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»

Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».
Обновлено в 16:05
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Политика

СМИ сообщили о «конфликте интересов» из-за пресс-секретаря Зеленского

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Обновлено в 02:48
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
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