На открытии торгов рубль снижается к доллару и евроЭкономика сегодня вчера в 04:33

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта выросла в цене на 14 копеек.

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро

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