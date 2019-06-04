Финансы
Курс доллара снизился до 65,4 рубляТАСС вчера в 13:27
Индекс Мосбиржи вырос на 2,42% - до 2729,93 пункта, индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1315,22 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля.
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Интерфаксвчера в 12:31
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