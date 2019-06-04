Финансы

Курс доллара снизился до 65,4 рубляТАСС вчера в 13:27

Индекс Мосбиржи вырос на 2,42% - до 2729,93 пункта, индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1315,22 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль на старте торгов потеснил доллар, но уступил евро

Росбалт03:47

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01

Рубль упал к евро

Газета.Ru03:10

Рубль упал к евро, но вырос к доллару

Московский Комсомолец03:17

Курс доллара снизился на 39 копеек

News.ru04:36

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,32 рубля

ТАСС03:07

Рубль вечером ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти

Интерфаксвчера в 12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

«Роскачество» нашло кишечную палочку в чаях 11 производителей

«Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку

Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Обновлено в 04:53
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

Обновлено в 09:44
Происшествия

СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:11
Происшествия

В КБР нашли тело утонувшего ребенка

Тело ребенка обнаружено под мостом у реки Черек рядом с сельским поселением Октябрьское, уточнили в ГУ МЧС по КБР.
Обновлено в 09:29
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты

Apple: в iOS 13 появится темный режим

Обновлено вчера в 17:38
Технологии

«Лаборатория Касперского» обновила логотип

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН

Обновлено в 01:00
Политика

Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Общество

В России могут появиться дополнительные алименты на детей

Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников

Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.
Обновлено в 09:15
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Монако» создал игру про футболиста Головина

"Монако" предложил своим болельщикам мини-игру, в которой использовал изображение полузащитника Александра Головина.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Трасса «Сортавала» перекрыта из-за ДТП с газовозом

Обновлено в 09:09
Политика

Кремль отрицает уведомление США о выводе специалистов из Венесуэлы

Со стороны России уведомлений о выводе своих технических специалистов из Венесуэлы властям США не направлялось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:13
Общество

Нотр-Дам хотят восстановить: каким будет собор в будущем

Обновлено в 03:07
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин на ПМЭФ встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии

Президент РФ Владимир Путин проведёт 6 июня 2019 года, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное