Курс доллара снизился до 65,4 рубляТАСС вчера в 13:27

Индекс Мосбиржи вырос на 2,42% - до 2729,93 пункта, индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1315,22 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,05%, до 65,4 рубля, курс евро вырос на 0,34%, до 73,28 рубля.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Религия Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Здоровье Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».

Политика Российские коммунисты раскритиковали компьютерную игру Sex with Stalin Партии КПРФ и «Коммунисты России» раскритиковали создателей компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).

Экономика Росстат: быстрее всего зарплаты растут у врачей и рыболовов Росстат назвал отрасли экономики, в которых зарплаты растут быстрее всего. На первом месте оказались медики и работники соцсферы.

Спорт Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.

Происшествия Во Внуково экстренно сел Boeing 737 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Политика Трамп едва не заснул во время речи Елизаветы II Президент США Дональд Трамп задремал во время приветственной речи королевы Великобритании Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.

Общество Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.

Общество Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.

Транспорт Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Шоу-бизнес Ольга Бузова презентовала видео на новую песню Сегодня, 4 июня, Ольга Бузова выпустила новую песню "Водица", а вместе с ней и видеоклип.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Политика На Украине завели дело из-за видео о «захвате» Румынией части страны Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Происшествия Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия» "Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.

Шоу-бизнес Ани Лорак с треском уволила свою команду Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Религия Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.