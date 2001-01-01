Финансы
Курс доллара снизился до 64,9 рубляТАСС 03:10
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,9 рубля. Курс евро опустился на 8 копеек и составил 73,05 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
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Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Авто
Новый центр грузовой техники Mercedes-Benz
Открылся 51-й центр по продажам и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz На территории дилерского центра площадью 2,4 гектара находятся главное здание с кафе и комфортным помещением для отдыха водителей, а также зоны диагностики и ремонта автомобилей.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой
Обновлено в 01:49
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
В Японии подтвердили крушение истребителя F-35
Обновлено в 14:45
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Более ста поликлиник модернизируют в Москве
Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата
Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.
Обновлено в 05:21
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Алексей Булдаков спасал других, но не берег себя
Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.
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Футбол
Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
Обновлено в 09:08
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Здоровье
Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости корью в районе Бруклин.
Обновлено в 01:06
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Политика
Путин в Петербурге обсудил Арктику с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.
Обновлено в 09:30
Космос
На ближайших к Земле экзопланетах прямо сейчас может развиваться жизнь
Авторы работы отмечают, что наблюдаемая сегодня на Земле жизнь в свое время эволюционировала из существ, развивающихся в период еще большей атаки УФ-излучения, нежели та, которой сейчас подвергается Проксима-В и другие находящиеся поблизости экзопланеты.
Обновлено в 03:38
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах
Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.
Обновлено в 15:15