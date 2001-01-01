Финансы

Курс доллара снизился до 64,9 рубляТАСС 03:10

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,9 рубля. Курс евро опустился на 8 копеек и составил 73,05 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 64,9 рубля

ТАСС03:10

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 10 апреля повысился на 0.08%

АК&М03:05
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Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Обновлено в 09:45
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Авто

Новый центр грузовой техники Mercedes-Benz

Открылся 51-й центр по продажам и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz На территории дилерского центра площадью 2,4 гектара находятся главное здание с кафе и комфортным помещением для отдыха водителей, а также зоны диагностики и ремонта автомобилей.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой

Обновлено в 01:49
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

В Японии подтвердили крушение истребителя F-35

Обновлено в 14:45
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено в 16:39
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Здоровье

Более ста поликлиник модернизируют в Москве

Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата

Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.
Обновлено в 05:21
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Алексей Булдаков спасал других, но не берег себя

Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.
Обновлено в 13:38
Общество

«Аэрофлот» ответил на сообщения о встрече самолета с НЛО над Москвой

Обновлено в 17:31
Футбол

Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
Обновлено в 09:08
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Здоровье

Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости корью в районе Бруклин.
Обновлено в 01:06
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Политика

Путин в Петербурге обсудил Арктику с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.
Обновлено в 09:30
Космос

На ближайших к Земле экзопланетах прямо сейчас может развиваться жизнь

Авторы работы отмечают, что наблюдаемая сегодня на Земле жизнь в свое время эволюционировала из существ, развивающихся в период еще большей атаки УФ-излучения, нежели та, которой сейчас подвергается Проксима-В и другие находящиеся поблизости экзопланеты.
Обновлено в 03:38
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.
Обновлено в 15:15
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